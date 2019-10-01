انطلاق دور الانعقاد الأخير لمجلس النواب خلال ساعات

كتب- أحمد علي:

ينطلق اليوم الثلاثاء، أول أيام دور الانعقاد الخامس والأخير للفصل التشريعى الحالي لمجلس النواب.

وأنهت الأمانة العامة للمجلس، خلال الأيام الماضية والساعات الأخيرة من أمس الاثنين، كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال دور الانعقاد الجديد، بدء من أعمال الصيانة للأجهزة ونظم الصوت والتصويت الإليكتروني والدهانات إلى تنسيق الحدائق وتجميل المبنى.

وشهدت الأيام الماضية، صيانة كافة أجهزة الصوت والتصويت في القاعة الرئيسة للمجلس، ومختلف مقار اجتماعات اللجان النوعية، للتأكد من سلامتها قبل انطلاق أعمال دور الانعقاد الجديد.

وتضمنت حملة الصيانة أيضًا أجهزة البصمة الإلكترونية، بالإضافة إلى ميكروفونات النواب، للتأكد من سلامتها جميعًا، وارتباطها بأجهزة التسجيل الإلكتروني.

وشهدت أروقة المجلس، خلال الفترة الماضية، أعمال صيانة وتجميل المبنى وخاصة الطرقات الداخلية بالمبنى، تحت إشراف مهندسي هيئة الآثار، حيث كثفوا أعمالهم خلال الساعات الأخيرة، للانتهاء من الصيانة قبل بدء دور الانعقاد، حتى يكون المبنى جاهزًا لاستقبال النواب.

وشهد مقر البرلمان، حالة من الطوارئ داخل المساحات الخضراء، لتجميلها وتنسيقها.

واستعدت الأمانة العامة بكامل موظفيها، في مختلف مواقع العمل ومقار اللجان النوعية، استعدادًا لاستقبال دور الانعقاد الجديد.

ومن المقرر أن ينطلق دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب، وفقًا لدعوة رئيس الجمهورية لانعقاده في الأول من شهر أكتوبر، حيث يعقد المجلس جلسة افتتاحية، في الساعة العاشرة صباح اليوم، والتي ستبدأ بتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 542 لسنة 2019 بدعوة مجلس النواب للانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول، ثم تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2019 بفض دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الأول.

ويعقب ذلك دعوة الأعضاء لتعديل رغباتهم في الانضمام للجان النوعية، استعدادًا لإجراء انتخابات هيئات مكاتبها. ​