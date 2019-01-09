أسامة الأزهري يصدر أحدث مؤلفاته خلال أيام

كتب - محمود مصطفى:

أعلن الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إصداره عملاً علميًا ضخمًا قريبًا.

وكتب الأزهري، منشورًا عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" اليوم الأربعاء: "قريبًا يصدر عمل علمي كبير، استغرق من عمري نحو ست سنوات من الكتابة والبحث والتنقيب، وقبلها نحو عشر سنوات من التحضير والجمع للمادة العلمية، حتى صار هو خلاصة العمر".

وأضاف الأزهري: أرجو أن أكون قد وفقت في هذا العمل، وأن أكون به قائمًا بواجب البر تجاه وطني ومؤسستي الأزهرية العريقة، وخرج من المطبعة أخيرا بفضل الله، وسأعلن عنه قريبا، وأرجو منكم الدعاء بالتوفيق والنفع والقبول.