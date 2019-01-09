رئيس شركة مياه أسيوط: تركيب "الصنابير الموفرة" بالمصالح الحكومية كمرحلة أولى

كتب- محمد عبدالناصر:

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، الأربعاء، ورشة عمل لوضع كراسة الشروط والمواصفات للصنابير الموفرة، بقاعة الاجتماعات بالشركة القابضة.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، على ضرورة المشاركة في الحملة القومية لترشيد استهلاك مياه الشرب تحت شعار "النقطة بتفرق" والتي تتماشى مع الفكر المستنير الذى انطلق مع بداية القرن الـ21، والمتعلق بضرورة معالجة القضايا الحيوية التي تتمركز في بؤرتها قضية المياه وكيفية استخدامها الاستخدام الأمثل.

وذكر عبدالغفار، أن فاعليات ورشة العمل بدأت بعرض تقديمي عن تجربة شركة أسيوط في مجال تركيب "الصنابير الموفرة"، مشيرًا إلى تركيب القطع الموفرة بالمصالح الحكومية كمرحلة أولى ضمن الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه وجارى تعميم التجربة فى كل المحافظات.

وأشار البيان إلى تقسيم المشاركين لمجموعات عمل لتبادل الخبرات والمناقشات فيما بينهم للخروج بأفضل مواصفات وكراسة شروط لتوريد القطع الموفرة للبدء في بيعها للمواطنين بمراكز خدمة العملاء تفعيلاً لإستراتيجية ترشيد استهلاك المياه.