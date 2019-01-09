لجنة الإدارة المحلية بـ"النواب" تطالب الحكومة والمحليات بالتنسيق لرفع كفاءة الطرق المتهالكة

القاهرة- أ ش أ:

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، بالتنسيق بين الجهات المعنية في الحكومة والمحافظات، لتطوير ورفع كفاءة الطرق المتهالكة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الإدارة المحلية، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن تدهور حالة الطرق الرابطة بين مدن وقرى محافظة البحيرة، وعدم توجيه منح أو اعتمادات مالية للصندوق الاجتماعي لرصف بعض الطرق الملحة بمركز دمنهور ، والموافقة على رصف طرق (المحمودية- دمنهور، والمحمودية-الرحمانية، وسندارينا، والمروحة)، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتوفير الدعم المالي للوحدة المحلية لمدينة إدكو لإعادة رصف العديد من الشوارع الداخلية الرابطة بين المناطق المكونة لمدينة إدكو بمحافظة البحيرة.

وقال السجينىي إن مشكلة تمهيد الطرق الترابية وغير الممهدة تحتاج إلى ميزانية ضخمة ومشاركة مجتمعية، مشددا على أهمية الدور الذي تضطلع به الحكومة لحل الأمور العالقة في هذا الشأن، مقترحا إنشاء صندوق للمشاركة المجتمعية لتولي مسألة تطوير الطرق في البحيرة، لتكون تجربة رائدة تنتقل للمحافظات الأخرى.

ومن جانبه، قال محافظ البحيرة اللواء هشام آمنة إن المحافظة تنفذ خطة الدولة وتوجيهات رئيس الجمهورية لرفع كفاءة شبكة الطرق وتأهيل وتطوير الطرق المتهالكة، داعيا إلى زيادة الاعتمادات المالية للمحافظة لاستكمال دورها في هذا الشأن.

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