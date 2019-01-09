محافظ البحيرة يتعهد للنواب بحل إشكاليات "كباري" الدلنجات

كتبت- ميرا إبراهيم:

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الدامي، بشأن أنشاء كوبري على ترعه النوبارية بمركز ومدينة الدلنجات للربط بين الطريق الصحراوي، والطريق الزراعي، أمام نزلة مؤسسة البستان، وتم نزع ملكية الأرضي المطلوبة لتنفيذ ذلك منذ عام 2008.

من ناحيته قال محافظ البحيرة، هشام آمنه، إن المحافظة ليس لديها أي إشكالية في عمل كباري للتيسير علي المواطنين، ولكن لابد من عمل الدراسات اللازمة ذات الجدوى لهذه الكباري، خاصة أنها مكلفة للغاية على الدولة، مشيرًا إلى أن المحافظة ستنسق مع الجهات المختصة لعمل الدراسة اللازمة لهذه المقترح، وإذا ثبتت الجدوى منه، سيتم العمل على طرحه للإنشاء في أسرع وقت.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الدامي أيضا، بشأن فحص وصيانة كوبري عبد المجيد صالح، على ترعة النوبارية بمركز الدلنجات، وأن مدخلي الكوبري بحالة سيئة، مما يؤثر على جسم الكوبري، وله الأثر البلغ على سير حركة السيارات والأهالي.

وعقب محافظ البحيرة على الطلب، بالعمل على تشكيل لجنة لدراسة الطلب والعمل لرفع كفاءة الكوبري والتغلب على الإشكاليات التي يعاني منها، مؤكدًا أن ذلك سيتم في أقرب وقت ممكن لرفع الكفاءة بشكل فعال وبما يخدم الصالح العام.

وتطرقت المناقشات أيضا لطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد تمراز، بشأن عد استكمال كوبري كفر الدوار أمام قرية بردلة والموصل إلى السعرانية، فيما تضامن محافظ البحيرة مع الطلب خاصة أن هذا الكوبري في ولاية وزارة النقل، فيما أكد المهندس أسامة فهمي، ممثل وزارة النقل، بأن الإجراءات الخاصة بالاستكمال قائمة وأعمال المساحة تمت الأسبوع الماضي، وسيتم التنسيق مع وزارة التخطيط لتوفير الاعتماد المالي من أجل إنهاء هذا الأمر على وجه السرعة.