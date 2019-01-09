وزير الأوقاف: فوز مصر بتنظيم أمم أفريقيا شهادة دولية بمستوى الأمن والاستقرار

كتب – محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن فوز مصر الكاسح بتنظيم كأس الأمم الأفريقية شهادة دولية جديدة بمستوى الأمن والأمان والاستقرار في مصر.

وأضاف جمعة في تصريحات له الأربعاء، أن فوز مصر بتنظيم كأس الأمم الإفريقية يحمل دلالات قوية لنجاح سياستها الخارجية، لا سيما تجاه عمقها الأفريقي وعودتها بقوة إلي عمقها ومحيطها الأفريقي، بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وحملها لواء الدفاع عن قضايا القارة في المحافل الدولية، وعملها الدءوب على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لكل دول القارة، والسعي للتعاون المثمر بين دولها بما يحقق العيش الكريم لكل شعوب القارة وكل أبنائها.

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف تضاعف جهودها في إطار دعم العلاقات المصرية الأفريقية على محاور متعددة، من أهمها المشاركة الواسعة للقيادات الدينية الأفريقية في فعاليات الوزارة الدعوية من خلال مؤتمراتها الدولية ومسابقاتها العالمية وإيفاد عدد من الأئمة إلى مختلف دول القارة وتزويد العديد من مكتباتها بالعديد من إصدارات وزارة الأوقاف في مجال تجديد الخطاب الديني.

ولفت وزير الأوقاف، إلى أن المؤتمر الدولي الـ29 الذي ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يومي ١٩ و ٢٠ يناير الجاري، ينظم ورشة عمل خاصة عن التعاون الأفريقي وأثره في تنمية القارة واستقرارها وتحقيق العيش الكريم المشترك لجميع أبنائها بمشاركة عدد من العلماء الأفارقة المشاركين في المؤتمر .