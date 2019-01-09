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    متحدث البرلمان عن فوز صلاح بأفضل لاعب إفريقي: "أسعد الجميع"

    12:20 ص الأربعاء 09 يناير 2019
    متحدث البرلمان عن فوز صلاح بأفضل لاعب إفريقي: "أسعد الجميع"

    محمد صلاح

    كتب- أحمد علي:

    هنأ الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، اللاعب محمد صلاح بفوزه بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2018 للمرة الثانية على التوالي.

    وقال "حسب الله" في بيان اليوم، إن صلاح استحق الفوز بهذه الجائزة للمرة الثانية؛ لأنه أسعد جميع محبي كرة القدم في العالم، مؤكدًا أن اللاعب الموهوب الخلوق رفع اسم وعلم مصر خفاقاً إقليمياً وعربياً وإفريقياً وعالمياً.

    وكان محمد صلاح قد تفوق فى سباق التتويج بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا على السنغالى ساديو مانى نجم ليفربول الإنجليزي، والجابونى أوباميانج لاعب أرسنال الإنجليزي.​

    صلاح حسب الله مجلس النواب حمد صلاح أفضل لاعب في أفريقيا
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