وزيرا البيئة والتنمية المحلية يبحثان خطة منظومة المخلفات الصلبة الجديدة

القاهرة - أ ش أ:

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اجتماعا بحضور قيادات الوزارتين وممثل هيئة الرقابة الإدارية، لبحث الإطار العام للخطة التنفيذية لمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة، تمهيدا لعرضها على رئيس الوزراء، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحل مشكلة إدارة منظومة المخلفات الصلبة.

وأوضحت وزارة البيئة، في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم خلال الاجتماع عرض الإطار العام للخطة والذي يشمل عناصر المنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات بداية من الجمع والنقل وحتى التخلص النهائي منها، وكذلك مؤشرات الوضع الراهن والبرامج التنفيذية للمنظومة، والموازنات التقديرية للتنفيذ ومراحل التنفيذ في المحافظات وفقا لأولويات التنفيذ.

وأشار البيان إلى أن المنظومة الجديدة تهدف إلى تحسين كفاءة الجمع والنقل وغلق المقالب العشوائية وكذلك تحسين نسبة المعالجة والتدوير، وتحسين نسبة التخلص الآمن في المدافن الصحية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال، بالإضافة إلى رفع الوعى البيئي لدى الجمهور وزيادة المشاركة المجتمعية بكافة المحافظات.