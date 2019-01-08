وزير الري يناقش مع قيادات الوزارة الأعمال الجاري تنفيذها

القاهرة - أ ش أ:

ناقش الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور خالد عبدالحي رئيس المركز القومي لبحوث المياه آخر مستجدات تطوير أنشطة المركز البحثي.

وأكد وزير الري ورئيس المركز القومي لبحوث المياه -خلال الاجتماع- التنسيق والتعاون الدائم بين المركز ومدارس (STEM) للمتوفقين.

كما بحث وزير الري مع المهندس هشام فرغلي رئيس الإدارة المركزية للمتاحف بمصلحة الري، رفع كفاءة متحفي الثورة وعلوم المياه وإحداث تقدم في القناطر الخيرية لعودتها إلى رونقها القديم.

وعقد وزير الموارد المائية والري اجتماعا مع الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بالوزارة، والدكتور أسامة الظاهر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، لاستعراض آخر المستجدات للتحضير لأسبوع القاهرة الثاني للمياه المزمع عقده في الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر القادم.

كما عقد الوزير اجتماعا مع الدكتور أحمد بهاءالدين رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والري، لمتابعة ملفات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل.​