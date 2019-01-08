وزير الأوقاف يعلن: 100 مليون جنيه من مواردنا الذاتية لدعم مبادرة حياة كريمة

كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تخصيص 100 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة، لدعم مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح وزير الأوقاف، خلال تفقده بعض المشروعات التابعة لهيئة الأوقاف بمحافظة أسوان، صباح الثلاثاء: "إيمانا من الوزارة بحق الناس جميعا من أبناء هذا الوطن العظيم في الحياة الكريمة، وفِي إطار دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإطلاق مبادرة حياة كريمة لتوفير الحياة الكريمة للفئات الأولى بالرعاية، وبعد تخصيصها خطبة الجمعة الماضية للحديث عن التكافل المجتمعي، واتساقا مع تأكيد القول بالعمل، أعلنت وزارة الأوقاف مضاعفة أعمال البر عام ٢٠١٩ م وتوسيع نشاطها في مجال خدمة المجتمع والقيام بدور اجتماعي يهدف إلي الإسهام في تحسين الأحوال المعيشية للفئات الأكثر احتياجا".

وأشار جمعة إلى أنه يتم صرف الـ100 مليون جنيه في النصف الأول من العام المالي 2019/ 2020 م أي في النصف الثاني من العام الميلادي الحالي 2019 م، وسيتم إنفاقها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية والمشاركة في المبادرة بالدولة.​