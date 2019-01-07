"أبومازن" يغادر القاهرة بعد لقاء الرئيس السيسي

كتب- طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، عقب إنهاء زيارته للقاهرة التقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشارك في افتتاح مسجد "الفتاح العليم" وكاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، الرئيس الفلسطينى محمود عباس، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، بالإضافة إلى السفير الفلسطينى بالقاهرة.

جرت جلسة مباحثات بين الرئيسان، حول آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، حيث اتفق على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بينهما من أجل متابعة الخطوات المقبلة على صعيد توحيد الصف الفلسطينى، بما يسهم فى تحقيق آمال الشعب الفلسطينى فى إنهاء الانقسام، وتمكينه من مواجهة التحديات المختلفة التى تواجه القضية الفلسطينية، كما تمت مناقشة المستجدات على صعيد عدد من الملفات العربية والإقليمية، وذلك فى إطار التنسيق والتشاور الدوري.

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في مقر إقامته بقصر الضيافة في العاصمة المصرية القاهرة، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، والوفد المرافق، حيث شهد اللقاء تناول عدد من الموضوعات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وكيفية العمل خلال المرحلة الحالية على حشد المواقف الدولية المؤيدة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.​