السيسي مشيدًا بمواقف البابا تواضروس: "والله ما هنسالك الكلمة دي"

كتب- محمد نصار:

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالموقف الوطني للبابا تواضروس الثاني خلال الفترة التي تعرضت فيها الكنائس المصرية للاعتداء خلال عام 2013.

وقال السيسي، خلال افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأحد: هنا اقتبس من كلام قداسة البابا في عام 2013 حينما تم الاعتداء على الكنائس ولما قالوا للبابا قالهم وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن، الكلمة دي والله ما هنساها لك، الكلمة دي كانت بتعكس معاني عظيمة جدًا جدًا نتوقف جميعا عندها.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، كاتدرائية ميلاد المسيح، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، والبابا تواضروس الثاني، والشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وتعد الكاتدرائية الأكبر في الشرق الأوسط، حيث تتكون من كنيستين كُبرى وصُغرى، وقاعة للمناسبات وقاعتين فرعيتين، وغرف تعميد واستراحة وغرفة للكنترول، وشُيدت الكاتدرائية على مساحة 4.14 فدان، 30% من مساحة الأرض مبانٍ.

كما افتتح الرئيس السيسي منذ قليل مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يعد من أكبر المساجد في الشرق الأوسط والعالم بما يتسع لـ17 ألف مصلي، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وعدد من الشخصيات العامة.