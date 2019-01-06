بدء أعمال مشروع ترميم مبنى هيئة قناة السويس الأثري بالإسماعيلية

كتب- يوسف عفيفي:

تفقد الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة الآثار، الأحد، مبنى إدارة هيئة قناة السويس الأثري والذي يقع بحي أول بمدينة الإسماعيلية والمسجل في عداد الآثار الإسلامية والقبطية عام 2004، وذلك للوقوف على بدء أعمال مشروع ترميم المبنى.

ورافق رئيس قطاع الآثار خلال الجولة الدكتور محمد طمان مدير عام آثار وجه بحري، وعدد من مسئولي تفتيش الآثار بالمنطقة، ومهندسي من شركة المقاولون العرب.

وأوضح مصطفى، في بيان اليوم، أنه في إطار التعاون بين وزارة الآثار وهيئة قناة السويس وافقت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية على أن تقوم شركة المقاولون العرب بالبدء فى أعمال الترميم على أن تكون الأعمال تحت الاشراف الأثري والهندسي الكامل لوزارة الآثار، مضيفا أن هيئة قناة السويس ستقوم بتمويل أعمال المشروع.

يذكر أن مبنى هيئة قناة السويس القديم، يقع في حي أول بمدينة الإسماعيلية يفصل بينه وبين استراحة دليسيبس شارع وهو أول مبنى استخدم لإدارة هيئة قناة السويس وتم افتتاحه عام 1869، ويجمع المبني في تصميمه ما بين الطابع العربي الإسلامي والطابع الأوروبي، حيث يتكون من مساحة مستطيلة يتوسطها فناء كبير يفتح عليه وحدات المبنى التي تتكون من أكثر من مائة حجرة وأهم ما يميزه هو السقيفة التي تتقدم الحجرات وهي محمولة على أعمدة خشبية ويغطيها اسقف خشبية على شكل رفرف كما يوجد ممر او سرداب يؤدي إلى استراحة دليسبس.​