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    محافظ القاهرة يشارك الأرمن الأرثوذكس احتفالات عيد الميلاد المجيد

    02:02 م الأحد 06 يناير 2019
    محافظ القاهرة يشارك الأرمن الأرثوذكس احتفالات عيد الميلاد المجيد

    اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة

    القاهرة- أ ش أ:

    شهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة نائبا عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، احتفال بطريركية الأرمن الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد برئاسة الأسقف أشود مناتسكانيان مطران الأرمن الأرثوذكس وحضور فاهيه ليو رئيس مجلس إدارة بطريركية الأرمن الأرثودكس.

    وقال محافظ القاهرة فى تصريح له إن الأعياد في مصر فرصة لإظهار وحدة الشعب المصري بمختلف طوائفه، موجها التهنئة للمسيحيين بعيدهم.

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