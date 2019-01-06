التضامن: استمرار تلقي ترشيحات عيد الأم لعام 2019

كتبت- ياسمين سليم:

قالت الدكتور غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، إن مديريات التضامن الاجتماعى بجميع المحافظات ما زالت تتلقى الطلبات الخاصة بمسابقة اختيار الأم المثالية على مستوى الجمهورية لهذا العام.

وكانت والي قد صرحت أن التقدم للمسابقة قد بدء منذ الخميس 20/12/2018 وسيستمر حتى الأحد الموافق 20/1/2019

وشددت وزيرة التضامن الاجتماعى، حسب بيان الأحد، على مراعاة الشفافية عند فحص طلبات الترشيح وأن مديريات التضامن الاجتماعى على مستوى الجمهورية تقوم بدراسة جميع الترشيحات المنطبق عليها شروط ومعايير الاختبار ميدانياً لمن تقدموا بطلبات بشكل مباشر، على أن تقدم الأم المرشحة إقراراً بأنها لا تمت بصلة لأي من العاملين بالوزارة.

وأكدت والي، أن أساس اختيار الأمهات المكرمات هو معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وقدرتها علي الحفاظ على تماسك الأسرة وإيجاد التوازن بين المسؤليات المتعددة للأم ورعاية الأبناء والالتزام الأسرة بمنظومة القيم والقدرة على مواجهة الصعاب، كما أشارت الوزيرة إلى أهمية إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتعظيم دورها باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى لاسيما التي لديها أطفال طبيعيين وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى بهدف توفير المناخ الأسرى وحمايتهم من مشكلات قد يتعرضون لها.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن من أهم شروط اختيار الأم سواء الطبيعية أو من ذوى الاحتياجات الخاصة أو الأم التي لديها إبن معاق، هي ألا يقل السن عن 50 سنة، وأن يكون لها قصة عطاء، وألا يزيد عدد الأبناء عن 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود بحد أقصى 5 أبناء.

وأوضحت والي أن من المعايير المرجحة لاختيار الأم لهذا العام تفضيل الأعلى درجة في السلم التعليمي للأبناء، والأم التي استطاعت أن تتعلم مع أبنائها وحصلت على مؤهل أو الأم العاملة أو التي ليها زوج مريض أو الأرملة والمطلقة.

وأوضحت والي أن الأم البديلة هى أم لأسرة كافلة لأطفال محرومين من الرعاية الأسرية في منزلها مع أطفالها الشرعيين، أو زوجة لأب قامت برعاية أبناء الزوج أو أن يكون الابن البديل قد حصل على مؤهل عال، والمساواة بين جميع الأبناء داخل الأسرة في التعليم والصحة والمعاملة.

وذكرت والي، أن من المعايير المرجحة لاختيار الأم البديلة تتعلق بفترة رعاية أطول للابن البديل أو ابن الزوج، وتفضيل الأم الذي وصل الابن البديل إلى الدرجة الأعلى في السلم التعليمي.​