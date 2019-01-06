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    ​"أمطار وصقيع".. تعرّف على توقعات الأرصاد لطقس اليوم وغدًا

    08:06 ص الأحد 06 يناير 2019
    ​"أمطار وصقيع".. تعرّف على توقعات الأرصاد لطقس اليوم وغدًا

    الطقس

    كتب- محمد عبدالناصر:

    أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه بدءًا من اليوم الأحد وبعد غد الاثنين، سيسود طقس بارد على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارد شديد البرودة ليلا.

    وقال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، يتكون الصقيع على المزروعات ووسط سيناء وتنشط الرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد الإحساس البرودة.

    وأضاف عبدالعال، من خلال النشرة الجوية اليومية، أنه من المتوقع أن تسقط أمطار على محافظات السواحل الشمالية وبعض المناطق من الوجه البحري قد تمد إلى القاهرة، كما يحدث اضطراب في الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.

    وأكد أن غدًا الإثنين سيستمر الطقس البارد على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارد شديد البرودة ليلا، كما أنه من المتوقع أن تسقط أمطار على محافظات السواحل الشمالية وبعض المناطق من الوجه البحري قد تمد إلى القاهرة،

    وجاءت درجات الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة على النحو التالي:

    السواحل الشمالية الغربية 15 9

    السواحل الشمالية الشرقية 16 10

    الوجة البحري والقاهرة 16 9

    جنوب سيناء 20 12

    شمال الصعيد 16 5

    جنوب الصعيد 19 9

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