وزير النقل: تركيب 134 كاميرا مراقبة بمحطة قطارات الجيزة

كتب - أحمد نجيب:

تابع الدكتور هشام عرفات وزير النقل، يرافقه المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، تشغيل المنظومة الجديدة للمراقبة بالكاميرات لمحطة الجيزة للسكك الحديدية والتي ستساهم في متابعة حركة الركاب وتأمين المنشأت ومتابعة كافة الإجراءات الخاصة بسلامة الركاب وحركة السياحة بالمحطة.

وأوضح عرفات في بيان اليوم، أنه تم تركيب 134 كاميرا بالمحطة تبلغ تكلفتها 13.3 مليون جنيه تغطي المحطة من الداخل والخارج وتتيح للفنيين التدخل السريع لمواجهة أي أعطال ومراقبة الخدمة وأداء العاملين بالمحطة.

وقال وزير النقل ، إن تركيب هذه المنظومة بمحطة الجيزة يأتي وفقا لخطة وزارة النقل لتعميم هذه المنظومة في محطات السكك الحديدية لتأمين سلامة الركاب والمنشآت، مشيرا إلى أن هناك تدريبا سيتم للعاملين بهيئة السكك الحديدية على هذه المنظومة بالتعاون مع المختصين من شرطة النقل والمواصلات على هذه المنظومة.

جدير بالذكر أنه تم تركيب كاميرات بمحطات (أسوان - الأقصر - قنا - سوهاج - أسيوط - المنيا - الزقازيق - الإسماعيلية - طنطا - القاهرة - سيدي جابر)، كما تم تركيب كاميرات بورش أبو غاطس وورش الفرز بالقاهرة ومتحف هيئة سكك حديد مصر، وجاري حاليا إسناد أعمال تنفيذ تركيب الكاميرات بمحطتي المنصورة وبني سويف.