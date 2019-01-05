حركة تغييرات بين قيادات مطار القاهرة

كتب - طه عبيد:

قرر المهندس أحمد فوزي، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، تعيين اللواء حسام حمادة مديرا لمبنى الصالة الموسمية المخصصة لاستقبال وسفر الحجاج بالمطار، كما قرر تعيين مكى عسكر مكى نائبا لمدير مبنى الركاب رقم 1 بالمطار.

وكان اللواء ملاح حسام حمادة، يشغل منصب نائب مدير مبنى الركاب 2 بالمطار، وقد حصل على درجة دكتوراة فى إدارة الأعمال بكلية تجارة جامعة بورسعيد.

كما كان "مكي" يشغل منصب مديرا لمبنى الصالة الموسمية بالمطار.

