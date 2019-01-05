وزير النقل يستقل قطارًا من المنيا إلى بني سويف لمتابعة تطوير الإشارات

القاهرة - مصراوي:

استقل الدكتور هشام عرفات وزير النقل، كابينة جرار القطار رقم (981) وذلك في المسافة من المنيا وحتى بني سويف، اليوم السبت؛ للاطمئنان على إجراءات السلامة والالتزام بلائحة التشغيل الخاصة بالسكك الحديدية.

وأوضحت وزارة النقل، في بيان اليوم، أن عرفات اطمأن على حالة السكة من قضبان ومزلقانات وأبراج إشارات مثل برج إشارات مغاغة والذي من المخطط الانتهاء منه في نهاية الشهر الجاري ويدخل ضمن كهربة إشارات خط بني سويف/ أسيوط، وكذلك برج أبو قرقاص الذي تم تشغيله الشهر الماضي وبرج مطاي.

ويأتي إنشاء وتطوير أبراج الإشارات ضمن خطة وزارة النقل لتحديث نظم الإشارات لـ 1100 كم بتكلفة إجمالية 12.6 مليار جنيه بهدف زيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية، واستبدال النظام الحالي بآخر إلكتروني يسمح بزيادة عدد القطارات في اليوم مع تخفيض زمن الرحلة، وتحقيق أعلى معدلات التحكم والسيطرة في حركة مسير القطارات وضمان الأمان للركاب.

وفي المسافة من بني سويف وحتى القاهرة، تفقد الدكتور هشام عرفات القطار واطمأن على مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، والتقى بعدد من الركاب ودار حوار حول خطة الوزارة لتحسين الخدمة.

وأوضح الوزير أنه مع استكمال متابعة إجراءات توريد الجرارات وعربات الركاب والبضائع الجديدة واستكمال تطوير البنية التحتية، فإن الوزارة لديها خطة مستقبلية بشأن ازدواج بعض خطوط السكة الحديد مثل خطوط طنطا/ المنصورة وخط القاهرة/قليوب/ منوف/ طنطا وخط قليوب/ شبين القناطر/ الزقازيق، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من دراسات ازدواج خط المنصورة/ دمياط وذلك للوصول بالخط إلى ميناء دمياط لزيادة الاعتماد عليه في نقل البضائع عبر السكة الحديد.

وأكد عرفات أنه تم الانتهاء من إعداد دراسات إنشاء خط جديد بالكامل من المناشي وحتى ميناء 6 أكتوبر البري بطول 66 كيلومترا، موضحا أن هناك مباحثات مع بنك الإعمار وإعادة التنمية الأوروبية لتمويله بتكلفة تصل إلى نحو 100 مليون يورو.