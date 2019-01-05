وزير التنمية المحلية يوجه بتحصيل مستحقات الدولة من المحاجر

كتب- محمد نصار:

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، صباح اليوم السبت، اجتماعًا مع مديري المحاجر بالمحافظات بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وأكد وزير التنمية المحلية، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالحفاظ على حقوق وثروات الدولة من الموارد الطبيعية، مشيرًا إلى سعي الحكومة للاستغلال الأمثل لما يتوافر بالمحاجر من ثروات وتوفير المزيد من فرص العمل وإقامة مشروعات لجذب الاستثمارات المحلية في هذا القطاع الهام.

وشدد شعراوي، على أهمية الاستمرار في تحصيل كافة مستحقات الدولة من المحاجر وتعظيم الموارد منها والمرور الميدانى عليها من كافة العاملين بالمحافظات وحصر كافة المحاجر المرخصة وغير المرخصة لحين الانتهاء من قانون الثروة المعدنية الجديد واللائحة التنفيدية الخاصة به.

وأضاف اللواء محمود شعراوي، أنه لابد من التعامل بحسم مع المخالفين وإغلاق كافة المحاجر غير المرخصة للحد من سرقة المواد المحجرية وإحكام السيطرة على نقلها على الطريق الرئيسية بالمحافظات بالتنسيق مع إدارات المرور وهيئة الطرق.

وبحث الاجتماع كافة المقترحات الخاصة بتحقيق الاستفادة المثلى من المحاجر بمختلف أنواعها على مستوى محافظات الجمهورية.

كما ناقش الاجتماع عددًا من المقترحات للحفاظ على حقوق الدولة وإيراداتها من المحاجر ومنها حوكمة إدارة المحاجر بالمحافظات تحت جهة واحدة، وربط البيانات على قاعدة بيانات موحدة، وتفعيل منظومة الشباك الواحد، وتوحيد نماذج التراخيص والإجراءات المنظمة لذلك، والحد من ظاهرة تأخير إصدار التراخيص، وإنشاء إدارة للتفتيش على المحاجر، واستمرار التنسيق مع وزارات الآثار والزراعة والبيئة والعدل والمحافظات للوصول إلى رؤية متكاملة لعرضها على القيادة السياسية ورئيس الوزراء.