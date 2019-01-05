عايز تحجز شقة في 2019.. اعرف مواعيد الطرح والأسعار والشروط لكل الشرائح

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كتب- محمد عبدالناصر:

تستعد وزارة الإسكان طرح مجموعة كبيرة من الوحدات السكنية ضمن محور الإسكان المتوسط والمتميز والفاخر خلال الربع الأول من 2019، بعدد من المدن الجديدة.

وينشر مصراوي في التقرير التالي، المشروعات التي سيتم طرح الوحدات بها، وطريقة التقدم لها وسعر المتر داخل هذه الوحدات، والتي جاءت على النحو التالي:

سكن مصر.. مرحلة تكميلية:

تبدأ وزارة الإسكان يوم 6 يناير الجاري إعادة طرح 5694 وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر" بمدن "القاهرة الجديدة وبدر و6 أكتوبر والمنيا الجديدة وغرب قنا ومدينة نصر وغرب أسيوط"، للمواطنين السابق تقدمهم لحجز الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى والثانية من وحدات المشروع ولم يوفقوا في الحصول على وحدة سكنية بالقرعات العلنية التي تم إجراؤها للمرحلتين.

شروط الحجز:

- أن يكون المتقدم من العملاء الذين سبق لهم التقدم للحجز بالمرحلة الأولى والثانية ولم يقم بسحب جدية الحجز.

- يمكن تعديل الرغبة من المدينة السابق التقدم إليها بالمرحلتين السابقتين إلى أي مدينة أخرى من المدن المتاحة، مع سداد فرق مقدم الحجز أن وجد.

يختلف التقديم في هذه المرحلة عن السابق، فالتخصيص أصبح بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني.

وصل سعر المتر في المرحلة الثانية إلى 6465 جنيهًا في دمياط الجديدة، وفي مدينة 6 أكتوبر وصل سعر المتر إلى 5525 جنيهًا، وفي مدينة بدر، وصل سعر المتر إلى 4300 جنيه، أما مدينة العبور، سعر المتر بها كان 5250 جنيهًا، وفي مدينة غرب قنا، يصل سعر المتر إلى 3440 جنيهًا للمتر، كما تشهد مدينة ناصر غرب أسيوط طرح الوحدات بسعر 3480 جنيهًا للمتر، وفي المنيا الجديدة، يصل السعر إلى 3400 جنيه للمتر.

وحدات مدينتي:

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية عن طرح 1000 وحدة سكنية كاملة التشطيبات بمشروع مدينتي، للعاملين بوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية والأجهزة التابعة لها، حيث يبدأ حجز الوحدات في تمام العاشرة صباحا يوم 17 فبراير حتى يوم 7 مارس 2019، على أن يكون التخصيص بالأسبقية، من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز (https://www.hdb-reservation.com/).

- الوحدات كاملة التشطيبات، بمساحات تتراوح من 81 إلى 211 مترًا، فوصل سعر المتر في المجموعة 21، 22، إلى 8635 جنيه، بنسبة تمييز تتراوح بين 1.1% وحتى 1.5% من ثمن الوحدة، حيث تراوح إجمالي سعر الوحدة من 782 ألف جنيه حتى 988 ألف للمساحات التي تصل إلى 100 متر.

وفي المجموعة 62، 67، 65، 113، وصل سعر المتر إلى 7850 جنيه، فإجمالي ثمن الوحدة تراوح بين 642 ألف وحتى مليون و179 ألف، للمساحة التي تصل إلى 100 متر، وظل مبلغ جدية الحجز البالغ 100 ألف جنيه متساوي لجميع الوحدات بمختلف المجموعات والمساحات.

الإسكان المتميز:

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن طرح أول 500 وحدات سكنية في العلمين الجديدة ضمن محور الإسكان المتميز، وفقا لتصريحات المهندس علاء عبدالعزيز معاون نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف عبدالعزيز، لمصراوي، أن مدينة العلمين الجديدة بها ما يقرب من 2000 وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز، في منطقة متميزة وقريبة من شواطئ البحر، لافتًا إلى أن جميع الوحدات كاملة المرافق والتشطيبات بمساحات تصل إلى 95 مترًا، و100 متر، والشقة عبارة عن (3 غرف - صالة - حمام - مطبخ)، فالعمارة تتكون من أرضي و5 أدوار متكررة.

وكشف مصدر مسؤول بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن السعر المبدئي الذي تم تحديده للمتر داخل وحدات العلمين الجديدو وصل إلى 6500 جنيه.

العاصمة الإدارية.. الطرح الثاني:

قال المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، إنه سيتم طرح المرحلة الثانية من الوحدات السكنية في الحي السكني r3 خلال الربع الأول من 2019.

وأكد أن الطرح الثاني سيكون بنفس آليات الطرح الأول، فالتخصيص سيكون بأسبقية الحجز على الموقع الإلكتروني، كما سيتم سداد ثمن الوحدة على 3 سنوات بدون فوائد أو 5 سنوات أو 7 سنوات بفوائد بنكية.

وأشار إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية لم تحدد السعر النهائي لطرح وحدات المرحلة الثانية، لافتًا إلى أن سعر المتر وصل إلى 11250 جنيها، في المرحلة الأولى بخلاف نسب التميز.

وسجل سعر أقل وحدة سكنية في الرحلة الأولى من وحدات العاصمة الإدارية مليون و400 ألف جنيه، بينما تجاوز سعر أعلى وحدة 2 مليون و100 ألف جنيه.

جنة بالقاهرة الجديدة:

ومن المقرر طرح وحدات مشروع جنة في مدينة القاهرة الجديدة، خلال شهر فبراير المقبل، وهي وحدات لم يتم طرحها في المرحلة الأولى لعدم اكتمالها.

كما أن هيئة المجتمعات لم تعلن عن سعر المتر في وحدات القاهرة الجديدة، لكن من المتوقع أن يزيد سعر المتر عن الشيخ زايد الذي بلغ 11.250 جنيه.

ويبلغ إجمالي الاستثمارات بمشروع "جنة"، للإسكان الفاخر، 3.5 مليار جنيه، ويشمل تنفيذ 8760 وحدة سكنية "365 عمارة"، بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2 للوحدة، كاملة التشطيب، بالإضافة إلى منطقة الخدمات، وتجاوزت نسبة التنفيذ 50%.

وسجلت أقل وحدة في مشروع جنة بالشيخ زايد مليونًا و293 ألفًا و750 جنيهًا، بينما سجلت أعلى سعر مليونًا و687 ألفًا و500 جنيه، وتراوحت نسب التميز بين 1.4% و 1.6% من ثمن الوحدة.