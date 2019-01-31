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    ​لتوفير مواصلات أو صرف بدل.. "التعليم" تعلن حصر المعلمين البعيدين عن منازلهم

    09:05 م الخميس 31 يناير 2019
    ​لتوفير مواصلات أو صرف بدل.. "التعليم" تعلن حصر المعلمين البعيدين عن منازلهم

    الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

    كتبت- ياسمين محمد:

    أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء الخميس، كتابًا دوريًا آخر لمديريات الجمهورية لحصر جميع المعلمين والمعلمات المنتدبين خارج إداراتهم التعليمية كانتداب جزئي أو كلي، لتوفير إما وسيلة مواصلات ملائمة لهم أو صرف بدل نقدي لتخفيف الأعباء المالية من على كاهل المعلم وتنظيم العمل.

    وأكدت الوزارة في بيان لها، الانتهاء من كافة البيانات المطلوبة خلال أسبوعين من تاريخه استعداد للفصل الدراسي الثاني.

    وقال الوزير إن الوزارة تؤمن إيمانًا كاملاً بمحورية دور المعلم في العملية التعليمية، بشكل عام وفي إصلاح منظومة التعليم بشكل خاص.

    وأضاف أن الوزارة تعمل على تحسين الظروف المعيشية والاجتماعية للمعلم قدر الإمكان، وفي ضوء الإمكانات المتاحة وبذل جهود مستمرة لتنمية الموارد التي تسمح بدعم المعلم وتحسين أحواله.

    طارق شوقي وزارة التربية والتعليم حصر المعلمين

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