القاهرة تتصدر.. وزيرة الصحة: فحص 28.5 مليون مواطن بحملة فيروس سي

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن فحص 15 مليون و423 ألف مواطن حتى ظهر اليوم الأربعاء، ضمن "المرحلة الثانية" من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "١٠٠ مليون صحة".

وذكرت زايد، في بيان لها، أن إجمالي المواطنين الذين جرى فحصهم في المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها مطلع أكتوبر الماضي وصل إلى 28 مليون و٥٠٠ ألف مواطن، موضحة أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، والاطمئنان عليهم، وعلاجهم بالمجان تماماً.

ومن جانبه أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنه جرى فحص ٦٠٠ ألف و ٤٥ الف طالب بالمرحلة الثانوية منذ إطلاق المبادرة وحتى ظهر اليوم الأربعاء، فى محافظات المرحلة الأولى التسعة.

وأضاف أن محافظة القاهرة أكثر المحافظات مشاركة على مستوى الجمهورية ضمن محافظات "المرحلة الثانية" حيث بلغ عدد من تم مسحهم 6 ملايين و58 ألف مواطن، تلتها المنوفية بمليون و909 ألف مواطناً، ثم سوهاج مليون و850 ألف مواطناً، ثم كفر الشيخ بـمليون و٤٦٩ ألف مواطن، ثم بني سويف بـ مليون و٢٦١ ألف مواطن، ثم أسوان بـ ٧٧٦ ألف مواطن، ثم الإسماعيلية بـ ٧٧٥ ألف مواطن.

وأشار إلى تواجد ٤ نقاط مسح لزوار معرض الكتاب في دورته الـ50 المقام بمركز المعارض بالتجمع الخامس، لافتا إلى مسح ١٩١٣ مواطن داخل المعرض، منذ بداية الافتتاح وحتى مساء أمس الثلاثاء.

يذكر أن غرفة عمليات المبادرة الرئاسية تتلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن ١٥٣٣٥، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg ويتضمن مراكز علاج فيروس سي والأمراض غير السارية، و جميع التحاليل والفحوصات متوفرة بمراكز العلاج.