"اقتراحات النواب" توصي بإضافة "الفني الثانوي" للدراسة الأزهرية

كتبت- ميرا إبراهيم:

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب محمد حمدي دسوقي، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الزاهد، بشأن إضافة تعليم ثانوي فني (تجاري – صناعي – زراعي) بالمرحلة الثانوية بالأزهر الشريف، وأوصت بإحالة الأمر للحكومة للتنفيذ.

وتوافق النواب المشاركون في الاجتماع على أهمية إنشاء معاهد تعليم ثانوي فني في الأزهر الشريف؛ لربط خريجي الأزهر بسوق العمل وتدريب الطلاب على الحرف والمهن.

وأعلن ممثل الأزهر الموافقة على الاقتراح برغبة، وأشار إلى أن هناك معهدًا سيتم إنشاؤه في بلبيس بمحافظة الشرقية.

فيما قال عبد الله شحاتة، مدير التخطيط بمشيخة الأزهر، إن الأمر محال إلى المجلس الأعلى للأزهر ليقرر الموافقة أو الرفض.