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    "التموين": إعلان نتيجة طرح المجمعات لإدارة القطاع الخاص خلال أيام

    12:18 م الأربعاء 30 يناير 2019
    "التموين": إعلان نتيجة طرح المجمعات لإدارة القطاع الخاص خلال أيام

    أرشيفية

    كتبت- عايدة رضوان:

    قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن هناك 6 سلاسل تجارية كُبرى تقدمت خلال الفترة الماضية للمزايدة على منافذ المجمعات الاستهلاكية المطروحة ضمن المرحلة الأولى لإدارة القطاع الخاص، إلا أنه جرى قبول طلبات 3 منها فقط لثبوت جديتها.
    وأضاف عشماوي -في تصريح خاص لمصراوي- اليوم الأربعاء، أنه من المقرر إعلان نتيجة المرحلة الأولى خلال الأيام القليلة المقبلة -بداية فبراير المقبل، على أن يتم عقب ذلك إعلان موعد تسليم المنافذ لإدارة القطاع الخاص، وتحديد فترات السماح وفقًا لمدى جاهزيتها كلٍ على حدى.
    وأكد عشماوي، أنه سيتم إرساء المزايدة على السلسة الأكبر والأفضل التي ستقدم أفضل سعر للمتر المربع، بما يضمن تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين تحت إدارة القطاع الخاص للمنافذ.
    وصرح رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية لمصراوي -في وقت سابق- بأن الطرح الثاني سيتم على نطاقٍ أوسع، ولن يقتصر على 4 محافظات كما المرحلة الأولى.
    وأضاف أن المرحلة الثانية ترتكز على محافظات الدلتا والصعيد.

    وزارة التموين القطاع الخاص المجمعات الاستهلاكية

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