"الطيران المدني": شحن جثامين المصريين من الخارج إلى المطارات الداخلية

كتب- طه عبيد:

قرر الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، التعامل مع الجثامين المشحونة من الخارج على رحلات مصر للطيران، بشحنها من مطار القاهرة الدولي إلى المطارات الداخلية فور وصولها من الخارج على رحلات الشركة الوطنية.

وقال الوزير في بيان صحفي للوزارة، الأربعاء، إنه جرى توجيه كل السلطات بالتعامل مع أي حالات وفاة مستقبلية، ليتم شحن الجثامين من وإلى جميع المحافظات التي بها مطارات إقليمية وتسير إليها مصر للطيران رحلات داخليه، بعد اتخاذ ومراجعة إجراءات تأمين هذه الجثامين سواء بالنسبة للمطارات أو للشركة الوطنية، وما جرى تطبيقه فيما يخص شحن جثامين المصريين الستة المتوفين بحادث الكويت الأخير منذ عدة أسابيع.

وكانت وزارة الطيران المدني، أعلنت أنها تنسق في هذا الشأن مع وزارتي الخارجية والهجرة في تحصيل رسوم شحن الجثامين من الخارج، والتي يتم إعفاء كثير من غير القادرين منها، ونفت الأسعار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص شحن الجثامين والادعاء بأنها تتجاوز 70 ألف جنيه، مؤكدة أنها في حدود 11 ألف جنيه، ووصلت لـ6 آلاف جنيه كحد أقصى بعد قرار وزير الطيران المدني بتخفيضها 50% .