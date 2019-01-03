المتحف المصري الكبير يعلن عن حاجته لعاملين جدد

كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلن المتحف المصري الكبير، عن حاجته لعدد من العاملين بوزارة الآثار "مثبتين ومتعاقدين" للعمل ضمن فريق مشروع الموقع الإلكتروني الخاص بالمتحف.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الآثار عبر موقع "فيسبوك"، إعلانًا بشروط وتفاصيل الوظائف، حيث طلب المتحف، 5 أثريين يجيدون اللغة الإنجليزية، ويفضل الحاصلون على ماجستير أو دكتوراه، وألا يزيد السن على 40 عامًا.

كما تضمن الإعلان، 5 مدخلين للبيانات على أن يمتلك المتقدمون، خبرة في أعمال إعداد قواعد البيانات، وألا يزيد السن على 40 عامًا، ومصور فوتوغرافي على أن يقدم نماذج لأعمال التصوير التي قام بها.

ودعا المتحف، الراغبين للعمل، لإرسال السيرة الذاتية الخاصة في موعد أقصاه 20 يناير الجاري عبر البريد الإلكتروني

"Mus.exhibition@moantiq.gov.eg".