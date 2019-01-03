عمرة بالتقسيط.. شركات سياحة تقدم تسهيلات للراغبين في أداء المناسك

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت بعض الشركات السياحية العاملة في الحج والعمرة، تقديم العمرة بنظام التقسيط خلال 12 شهرا؛ بهدف التيسير على المواطنين غير المستطيعين، واستقطاب أعدادا أكبر للشركة لجذب العملاء.

ويرغب الكثير من المواطنين في أداء العمرة وزيارة بيت الله الحرام، وقد يلجأ بعضهم إلى الاقتراض للسفر، أو يستعين ببعض الشركات التي تتيح إمكانية العمرة بالتقسيط.

ويرصد مصراوي، أبرز عمليات التسويق الإلكتروني للشركات السياحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنها:

وعرضت إحدى الشركات إعلانها: كالتالي: العمرة في ورجب وشعبان ورمضان.. معنا تستطيع أداء العمرة بالتقسيط على 12 شهرا، مضيفة، "الآن ولفترة محدودة...اشترك في عرض العمر بالتقسيط، والعرض متاح فقط لـ 25 فردا.

فيما قالت إحدى الشركات السياحية الأخرى، قائلة: تم فتح باب الحجز من الآن عمرة "رجب - شعبان ـ رمضان" بالتقسيط وبدون مقدم، العمرة معنا مميزة - خدمة الحجاج والمعتمرين شرفا لنا.. والمفاجأة لدينا العمرة والحج # بالتقسيط وبدون مقدم "تفرغ للعبادة ودع خدمتك علينا.

وتابعت الشركة: احجز الحج معنا لهذا العام من الآن فقط بالباسبور واستمتع بكوبنات خصم ولا تتردد بالحجز من الآن أسعارنا لا تقبل المنافسة وخدمات فائقة الجودة وخبراتنا تفوق 25 سنة في خدمة ضيوف الرحمن والمعتمرين.

وعلق باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، على الإعلانات المذكورة أعلاه، بأنه لا مانع من أداء العمرة بنظام التقسيط طالما أن ذلك يسهل على المواطنين غير القادرين، كما لا يوجد قانون يمنع ذلك ما دام الأمر لم يخالف القانون ذاته، موضحا أن الشركات القادرة هي وحدها التي تستطيع تنفيذ برامج عمرة بنظام التقسيط.

وأوضح السيسي لمصراوي، أن الشركات التي لديها فرص مالية وتستطيع تنفيذ برامج بهذه الطريقة فلتفعل، وهذا النوع من التسويق يهدف لجذب مزيد من العملاء، وهو حق مشروع وليس هناك ما يمنع ذلك طالما أن الأمر لم تخالف القانون والغرفة لا تمنع ذلك أيضا وهو حق للجميع دون مخالفة ويجرى بالاتفاق بين العميل والشركة.