الأحد.. افتتاح كاتدرائية "ميلاد المسيح" في العاصمة الإدارية بحضور الرئيس السيسي

القاهرة- مصراوي:

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، افتتاح كاتدرائية "ميلاد المسيح"، أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في قداس عيد الميلاد 6 يناير 2019.

وأعلن المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في فيديو، بثته صفحته الرسمية، على "فيسبوك"، أن الحضور بدعوات خاصة، مؤكدًا أن من يرغب عليه طلب الدعوات من الكنيسة.

يشار إلى أن كنيسة "ميلاد المسيح"، بالعاصمة الإدارية، شهدت العام الماضي، قداس عيد الميلاد المجيد.