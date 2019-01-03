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    مصادر: القبض على رئيس حي مصر القديمة متلبسا بالرشوة

    12:55 ص الخميس 03 يناير 2019
    مصادر: القبض على رئيس حي مصر القديمة متلبسا بالرشوة

    أرشيفية

    كتب- محمد سامي:

    قال مصادر بمحافظة القاهرة، أن الأجهزة الرقابية ألقت القبض منذ قليل على رئيس حي مصر القديمة، متلبسا بتقاضي رشوة مالية مقابل تسهيل بعض الإجراءات والتغاضي عن بعض المخالفات.

    وأضافت المصادر، أنه بعد تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات تم إلقاء القبض على رئيس الحي متلبسا بالرشوة وجرى التحفظ عليه.

    وجاري العرض على النيابة العامة

     

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