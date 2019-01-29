أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار الدولار الطقس خليها تصدي معرض الكتاب أزمة فنزويلا أمم أفريقيا 2019 احتجاجات السودان محمد صلاح

هيثم الحاج علي: نفاذ النسخ الفاخرة من "وصف مصر" فور طرحها

11:42 م الثلاثاء 29 يناير 2019
هيثم الحاج علي: نفاذ النسخ الفاخرة من "وصف مصر" فور طرحها

الدكتور هيثم الحاج على

كتب- محمد عاطف:

قال الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن النُّسخ الفاخرة من "وصف مصر" نفدت فور طرحها، ويجرى حالياً طبع نُسخ بسعر مخفَّض للوفاء بالطلبات المتلاحقة على "وصف مصر".

وأوضح الحاج علي، في تصريحات صحفية، أن مطابع الهيئة تواصل ليل نهار للوفاء بمتطلبات المعرض، مشيراً إلى أنه تمت طباعة أكثر من 100 ألف نسخة من كل مطبوعات الهيئة حتى اليوم.

هيثم الحاج علي وصف مصر الهيئة العامة للكتاب

الخبر التالى:

ندوة الأزهر بمعرض الكتاب: الإلحاد لا يعد ظاهرة في مجتمعاتنا العربية
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان