وزير الزراعة يبحث مع رئيس زامبيا التعاون المشترك في المجال الزراعي

القاهرة- أ ش أ:

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عزالدين أبوستيت، أن الرئيس الزامبي إدجار شجوا لونجو حرص على عقد لقاء معه خلال زيارته الحالية إلى زامبيا والوفد المرافق له، مشيرا إلى أن الرئيسي الزامبي حمله نقل تحياته للرئيس عبدالفتاح السيسي وتطلعه للقائه أثناء القمة الإفريقية القادمة، وتطلعه أيضا إلى زيارة الرئيس السيسي لزامبيا.

وقال وزير الزراعة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الزامبي أكد اهتمامه بتطوير العلاقات ما بين الدولتين وتقديره للجهود المبذولة في تنفيذ المشروعات الزراعية لكي تتمكن زامبيا من رفع كفاءة استغلال الموارد المائية والأراضي الخصبة بها من خلال الاستعانة بالخبرات المصرية.

وأشار إلى أن الوفد المصري حظي بحفاوة الاستقبال خلال لقائه مع الرئيس الزامبي، الذي تم في حضور وزراء الخارجية والزراعة والأمن الداخلي والثروة الحيوانية والسمكية هناك.

وأكد أبوستيت أن مجالات الاستثمار الزراعي في زامبيا واعدة، خاصة في زراعة الخضروات والفاكهة والذرة الشامية وفول الصويا، فضلا عن الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.

وأشار وزير الزراعة إلى أن مصر لديها 8 مزارع نموذجية مشتركة مع دول النيجر، زنجبار، زامبيا، مالي، الكونغو، توجو، إريتريا، أوغندا، ومن المستهدف أن يصل عدد المزارع النموذجية المصرية في أفريقيا إلى 21 مزرعة بحلول عام 2021، بحيث يتم تقديم الدعم الفني والبحثي والعلمي والخبرات المصرية لهذه الدول، حيث يأتي ذلك في إطار اهتمام الرئيس السيسي بالعلاقات المصرية الأفريقية.

وعلى هاشم زيارته إلى زامبيا، تفقد وزير الزراعة مركز فحص واعتماد التقاوي، وعقد لقاء مفتوحا مع المستثمرين المصريين في المجال الزراعي بمقر السفارة المصرية، بحضور السفير المصري في لوساكا أحمد مصطفى.

يذكر أن وزير الزراعة يقوم بزيارة حاليا إلى زامبيا، يرافقه خلالها الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور ماهر المغربي المدير التنفيذي للمزارع المصرية في أفريقيا، حيث افتتح أبوستيت أول صوبة مصرية لإنتاج الخضر في زامبيا، كما وقع مذكرة تفاهم لإنشاء مزرعة مشتركة جديدة هناك.​