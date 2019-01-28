افتتاح مقر جهاز مدينة "سفنكس الجديدة" و3 آلاف طلب لتقنين الأراضي

كتب- محمد عبدالناصر:

افتتح المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، مقر جهاز مدينة "سفنكس الجديدة" بالكيلو 55 طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي (منتجع السليمانية)، بحضور قيادات الهيئة، والمهندس نور إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة.

وتضمن حفل الافتتاح، عدداً من الفعاليات، ومنها، قص شريط افتتاح المقر الإداري لجهاز المدينة، وقسم شرطة التعمير بالمدينة.

وقال المهندس نور إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، إن الجهاز تلقى 3648 طلباً من حائزى مستندات الملكية للأراضى فى نطاق المدينة، بجانب تلقى 300 طلب لاستكمال إجراءات "تقنين وضع اليد" طبقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017، وذلك خلال الفترة من 7 أكتوبر 2018: 27 يناير 2019.

وأشار إلى أنه سيجرى إعداد قاعدة بيانات المدينة، والمخطط الاستراتيجي والتفصيلى مع تحديد قواعد التعامل مع قاطنى المدينة طبقاًلكل حالة على حدة قبل شهر سبتمبر 2019 طبقا لقرار إنشاء المدينة رقم 113 لسنة 2018.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، أن المدينة تُعد إحدى مدن الجيل الرابع الذكية، والتي تُطبق معايير التنمية المستدامة، وتتمتع بموقع متميز نتيجة قربها من مطار سفنكس الدولي، والذي يُعد أحدث المطارات داخل جمهورية مصر العربية، وقد تم افتتاحه وتشغيله مؤخراً للرحلات الداخلية والخارجية.

ولفت إلى المدينة تقع على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، الذي ينتهى بالمتحف الكبير، فضلاً عن قربها من منطقة أهرامات الحيزة وهو الأمر الذى يمنحها مزايا لإقامة مشروعات سياحية وترفيهية كبيرة.