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    "عبد العال" للنواب: أعمل على تثبيت أماكن الأعضاء في القاعة

    03:31 م الإثنين 28 يناير 2019
    "عبد العال" للنواب: أعمل على تثبيت أماكن الأعضاء في القاعة

    الدكتور علي عبدالعال

    كتبت- ميرا إبراهيم:

    قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن كل البرلمانات في العالم، يتم ترتيب أماكن جلوس نوابها، من خلال كتابة أسمائهم فوق المقاعد.

    جاء كلام عبد العال تعليقًا على تغيير النائبة شيرين فراج موقع جلوسها تحت القبة.

    وأضاف عبد العال: "أعمل على أن تكون هناك أماكن ثابتة لكل نائب".

    وأوضح: "سيكون ذلك طبقًا للترتيب الوارد إلينا من اللجنة العليا للانتخابات، وهذا ما سأعمل عليه".

    علي عبدالعال مجلس النواب شيرين فراج اللجنة العليا للانتخابات

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