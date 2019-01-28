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    ضبط 305 آلاف جنيه مع راكب مسافر للسعودية

    02:00 م الإثنين 28 يناير 2019
    ضبط 305 آلاف جنيه مع راكب مسافر للسعودية

    المضبوطات

    كتب- طه عبيد:

    تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولي، من ضبط راكب مسافر على طائرة الخطوط السعودية المتجة إلى جدة، حاول تهريب 305 آلاف جنيه داخل حقائبه، وتم إلغاء سفره واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

    اشتبهت الخدمة المعنية من إدارة تأمين الركاب على جهاز كشف الحقائب، فى وجود جسم معتم داخل الحقيبة الخاصة بالراكب، وبفتح الحقائب وتفتيشها عثر مخبأ بداخل جيوب سرية أعدت خصيصا للتهريب على مبلغ مالي قدرة 305 آلاف جنيه مصري.

    أمر اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة، باتخاذ الإجراءات القانونية وإلغاء سفر الراكب.​

    السعودية جدة مطار القاهرة الدولي

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