  • عاجل:المتحدث العسكري: القضاء على عناصر إرهابية بينهم "قياديان للتنظيم" شمالي سيناء

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    طفل البلكونة رامون دياز أزمة فنزويلا معرض الكتاب الطقس أمم أفريقيا 2019 احتجاجات السودان محمد صلاح منتدى دافوس خليها تصدي

    ​الرئيس السيسي يستقبل نظيره السوداني اليوم لبحث تعزيز العلاقات

    09:19 ص الأحد 27 يناير 2019
    ​الرئيس السيسي يستقبل نظيره السوداني اليوم لبحث تعزيز العلاقات

    ​الرئيس السيسي يستقبل نظيره السوداني أرشيفية

    القاهرة- أ ش أ:

    يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد نظيره السوداني عمر البشير الذي يقوم بزيارة لمصر تستغرق يوما واحدا.

    وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس السوداني تأتي في إطار حرص الزعيمين على تعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، واستكمالا لمسيرة التعاون بين مصر والسودان بناءً على نتائج الدورة الثانية للجنة العليا المصرية السودانية المشتركة التي عقدت في أكتوبر الماضي، فضلا عن التشاور المتبادل بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

    ومن المقرر أن يعقد الرئيسان السيسي والبشير مؤتمرا صحفيا مشتركا بقصر الاتحادية في ختام المباحثات بينهما.

    هذا المحتوى من

    السيسي عمر البشير العلاقات الثنائية السودان بسام راضي

    الخبر التالى:

    "التعليم العالي": تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الطلاب التشاديين الدارسين في مصر
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان