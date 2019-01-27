"القومي للسكان" يجتمع برئاسة وزير الصحة بعد غياب 4 سنوات.. اليوم

كتب - أحمد جمعة:

دعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لانعقاد أولى اجتماعات المجلس القومي للسكان منذ قرابة 4 أعوام صباح اليوم الأحد بكامل تشكيله، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للبلاد بمواجهة الزيادة السكانية غير المنضبطة، والحد منها، وإعادة تفعيل الأدوار الحقيقية لـ"المجلس" الذي أسس من أجلها.

وقال بيان لوزارة الصحة، إن ذلك يأتي في ضوء حرص وزيرة الصحة على تفعيل أدوار المجالس التابعة للوزارة، على غرار انعقاد أولى اجتماعات المجلس الأعلى للصحة مطلع العام الجاري، بعد عدم انعقاده منذ قرابة 3 أعوام.

وقالت وزيرة الصحة، إن أخر اجتماع عقد لـ"القومي للسكان" بكامل تشكيله كان في عام 2014، موضحة أن اجتماع الغد سيعمل على تفعيل دور "المجلس" في اعتماد سياسات سكانية تحقق أعلى معدل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في إطار مواجهة الزيادة السكانية "غير المنضبطة".

وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن عقد الاجتماع برئاسة وزيرة الصحة، يأتي تفعيلا للمادة 41 من الدستور المصري والتي تنص على أن " تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها وذلك في إطار تحقيق التنمية."