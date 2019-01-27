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    وزير التموين يجري جولة تفقدية على الأسواق والمخابز ببورسعيد.. اليوم

    04:00 ص الأحد 27 يناير 2019
    وزير التموين يجري جولة تفقدية على الأسواق والمخابز ببورسعيد.. اليوم

    الدكتور على المصيلحي وزير التموين

    القاهرة - مصراوي:

    يجري الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الأحد، جولة تفقدية على الأسواق والمخابز بمحافظة بورسعيد، للتأكد من توافر المنتجات الغذائية والخبز للمواطنين، بالإضافة إلى المرور على منافذ الشركات التابعة للوزارة.

    وكان المصيلحي، أكد أن الوزارة تنفذ استراتيجية طموحة لتطوير ورفع كفاءة مصنعى قها وإدفينا ومصانع السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لافتا الى وجود استراتيجية كبيرة بالتعاون مع وزارة الزراعة لتقليل استيراد زيوت الطعام الخام بنسبة تصل إلى 30%، وأن الخطة تعتمد على زراعة النباتات الزيتية وتحويل المصانع المصرية إلى العصر بدلا من التكرير، وأن تلك الخطة ستوفر فرص عمل كبيرة، بالإضافة إلى الحفاظ على العملة الصعبة.

    على المصيلحي جولة تفقدية المخابز المنتجات الغذائية

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