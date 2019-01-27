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    السيسي في رسالة للمصريين: "عاوزين نطبطب على بعض.. تبرعوا لتحيا مصر"

    12:14 ص الأحد 27 يناير 2019
    السيسي في رسالة للمصريين: "عاوزين نطبطب على بعض.. تبرعوا لتحيا مصر"

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    كتب - أحمد جمعة:

    طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، المصريين بالتبرع لصندوق تحيا مصر؛ للمساهمة في المشروعات التي ينفذها الصندوق.

    جاء ذلك في كلمته بالاحتفال الذي نظمه صندوق تحيا مصر، مساء السبت، لإطلاق مبادرة "نور حياة".

    وقال السيسي في كلمته: "بدأنا في 2014 بمليار جنيه من القوات المسلحة ثم تباعا من باقي المؤسسات ومن رجال الأعمال".

    وأضاف: "الدولة بظروفها الاقتصادية لا تستطيع تلبية احتياجات الـ 100 مليون .. حد كان يصدق تقديم إننا نقدم هذه الوحدة السكنية التي غيرت حياة مليون إنسان بشكل جذري، محدش يقول كده، لكننا نحاول تغيير شكل ومضمون حياة الناس".

    وواصل: "أقول للمصريين: من فضلكم لا تتردد أن تساهم في الصندوق.. عاوزين نخفف من الظروف القاسية للناس الموجودة، لما إحنا كلنا ربنا يقدرنا نطبطب على بعض ونقوم بهذا الدور ونساهم فيه، يوم عن يوم الدنيا بتتغير".

    السيسي الإنجاب نشر الوعي للأمهات صندوق تحيا مصر مبادرة نور حياة

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