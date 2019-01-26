198 ألف زائر في رابع أيام معرض الكتاب

كتب - محمد عاطف:

قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس هيئة الكتاب، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب، كسر الرقم القياسي في عدد زوار المعرض اليوم، حيث بلغ عدد الحضور 198 ألف زائر.

وكانت هيئة الكتاب -الجهة المنظمة للمعرض - قد أعلنت أن زوار المعرض بلغوا نصف مليون زائر خلال الـ 3 أيام الماضية.

وانطلقت الدورة الذهبية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تحت رعاية الرئيس، حيث يقام المعرض لأول مرة في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، احتفالًا بمرور خمسين عاما على انطلاقه للمرة الأولى سنة 1969.

وتستمر هذه الدورة المميزة حتى الخامس من فبراير المقبل، وتحل جامعة الدول العربية كضيف شرف للمعرض وهو يحتفل بيوبيله الذهبي، ولذلك يتخذ من شخصيتي المفكر الراحل ثروث عكاشة والأكاديمية البارزة الدكتورة سهير القلماوي، علامتي دورته الاحتفالية باعتبارهما مؤسسين لهذا الكيان الثقافي الكبير.

ويشارك في هذه الدورة 748 ناشرا عبر أجنحتهم التي يعرضون فيها إصداراتهم إلى جانب إصدارات 525 ناشرا آخرين يشاركون عبر التوكيلات، وبذلك يصبح إجمالي عدد الناشرين المشاركين بأنفسهم والعارضين لغيرهم 1273 ناشرا، إضافة إلى ستة من مزاولي مهنة بيع الكتب بسور الأزبكية وتشارك نحو 35 دولة في دورة العيد الذهبي، بالإضافة إلى ثلاث دول تشارك في المعرض للمرة الأولى وهى كينيا وغانا ونيجيريا.