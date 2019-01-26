"شوقي" يبحث مع مسؤولي "أبل" دمج التكنولوجيا بنظام التعليم الجديد

كتبت - ياسمين محمد:

بحث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع مسؤولي شركة أبل العالمية، إمكانية التعاون في مجالات الأجهزة التقنية، والتطبيقات الإلكترونية التعليمية مثل "آي تيونز" التعليمية التي تتيح المعارف التعليمية و"فروجيبيديا" Froggipedia التعليمية التي ابتكرتها "أبل" كوسيلة تعليمية تفاعلية غير مسبوقة للصغار وتدريب المعلمين المصريين على التقنيات الرقمية، وغيرها.

وأضاف شوقي - بحسب بيان الوزارة اليوم السبت - أن ما تخوضه مصر من عملية إصلاح تعليمي ومعرفي بمكون التكنولوجيا هو الأكبر في تاريخها الحديث.. مشددا على أن الهدف منه ليس فقط إصلاح العملية التعليمية وتأهيل الشباب المصري لسوق العمل ومتطلبات العصر الرقمي، ولكنها عملية لإعادة بناء المواطن المصري.

وأوضح البيان أن شوقي استعرض خلال اللقاء - الذي عقد بالعاصمة البريطانية لندن - الخطوات الكبيرة التي تم إنجازها، وأبرزها تطوير نظام التعلم في الصف الأول الثانوي وقرب بدء توزيع التابلت على جميع الطلاب والطالبات في مدارس مصر، بالإضافة إلى التغيير الشامل في فكر المنظومة التعليمية في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي.

وأعرب المسؤولون بالشركة عن رغبة "أبل" في أن يكون لها دور كبير في إصلاح منظومة التعليم في مصر، لا سيما وإنها تتعامل مع المكون التكنولوجي باعتباره أساسيًا في عملية التطوير.

وأشاروا إلى أنهم يتابعون الخطوات الجريئة التي تتخذها مصر على صعيد الإصلاح الكامل للتعليم، وإدماج التكنولوجيا مكونًا رئيسيًا فيه.

وأكد مسؤولو التعليم والتسويق في "أبل" أن الشركة تدرك تمامًا حجم وإمكانات السوق المصرية، والفرص التي تطرحها عودة "أبل" إليها، ليس فقط لخدمة مصر، ولكن باعتبارها البوابة الحقيقية إلى القارة الإفريقية، وأكدوا أن الشركة تتابع مؤشر النمو في مصر، وتدرك تمامًا حجم السوق الآخذة في الاتساع، ناهيك عن المكون التكنولوجي الذي ينمو بسرعة البرق في العملية التعليمية.

وقال المسؤولون إن رئيس شركة "أبل" تيم كوك أعلن صراحة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس قبل أيام أن شركته مهتمة جدًا بمجال التعليم وتطوير المجتمعات عبر تطوير التعليم، وضرورة قيامها بدور أكبر في هذا المجال.

كما أشاروا إلى اللقاء المهم الذي جمع كوك ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في دافوس قبل أيام، والحديث عن عودة "أبل" إلى السوق المصرية مباشرة، وليس فقط من خلال وكلاء معتمدين.