محافظ الجيزة: حملات إشغالات مكثفة بأحياء جنوب والهرم وبولاق الدكرور

الكتابة على المركبات.. هتاف الصامتين للتعبير عن رأيهم في الخفاء

كتب-إسلام ضيف:

نفذت محافظة الجيزة حملات مكثفة لرفع الإشغالات المتواجدة داخل مواقف السيارات بالعديد من القطاعات بنطاق المحافظة.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، فى تصريحات له إنه تم رفع الإشغالات كافة من موقف الكيلو 28 بالهرم ورفع الباعة الجائلين منه وعربات المأكولات وكل أوجة الإشغال المخالف والتي تتسب في إحداث إعاقة مرورية داخل وخارج الموقف وتعديهم على حرم الطريق العام.

ووجه راشد رئيس حي الهرم بالمرور الدورى على الموقف للتأكد من عدم تكرار الإشغالات، مشيرًا إلى أنه وجّه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بشن حملات ليلية على المقاهي وتغريم المخالفين لردع أي تعدٍ لهم.

ولفت راشد إلى أن أحياء جنوب الجيزة وبولاق الدكرور والهرم، شنت حملات مسائية على مدار يومين لإزالة الاشغالات من طريق كفر طهرمس وشارع الريحانى والعشرين وفيصل وأحمد حمد والملكة وسكه المدرسة وعبد الحميد البنداري بحي بولاق الدكرور .

كذلك شنت حملات بشوارع: الوفاء والأمل واللبينى هرم وزغلول والمجزر والمريوطية والرماية والمنصورية بحي الهرم، وشوارع الأهرام والغرفة التجارية ويافع ابن يزيد والجامعة والبحر الاعظم بحي جنوب الجيزة .

ومن جانب أخر نقل حي جنوب الجيزة بالتعاون مع جهاز السرفيس بمحافظة الجيزة موقف عشوائي للميكروباصات أمام مستشفي أم المصريين كان يتسبب في إعاقة الحركة المرورية والمشاه، ويتسبب في ضوضاء شديد بالمنطقة وذلك فور قيام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتفقد المنطقة منذ أيام وقيادتة حملة لرفع الإشغالات بقطاعات حي جنوب، كما ؤفعت الإدارة العامة للمرور عددًا من السيارات بدون لوحات معدنية وبدون رخص سير لضبط الشارع.