ندوة "مخاطر الطلاق": الإسلام وضع نظامًا كاملًا للزواج لتتحصن به الأسرة

القاهرة- (أ ش أ):

حذرت ندوة عقدها الأزهر الشريف بعنوان "مخاطر الطلاق على الأسرة والمجتمع" ـ خلال فعاليات معرِض القاهرة الدولي للكتاب ـ من التسرع فى الطلاق لآثاره السلبية على الأسرة ، مؤكدة أن القرآن الكريم وضع نظاما متميزا للزواج حفاظا على الأسرة واستقرار المجتمع.

وأوضح الدكتور عبدالهادي زارع الأستاذ بجامعة الأزهر أنه لو عرف الناس مشروعية الزواج والحكمة منه لأدركوا أن الطلاق ليس له محل ما دام سلكوا وإتبعوا هذه الحكم والمقاصد، وأشار الى أن الزواج سنة من سنن الأنبياء والرسل، وهذه السنة تحقق ثلاث مصالح: إنسانية ببقاء النوع الإنساني، ودينية بتحقيق مشيئة الله بعبادته، ومصالح اجتماعية وشخصية.

وقال إن الطلاق رغم أنه مشروع إلا أن الله سبحانه وتعالى يبغضه، لأنه قد يتسبب في ضياع الأولاد، كما أن الإسلام حث على عدم التسرع في الطلاق ومحاولة الصلح بين الأسر، حفاظًا على استقرار المجتمع، مضيفًا أن الأزهر أنشأ وحدة للم الشمل في أغلب محافظات مصر؛ للقضاء على الطلاق والصلح بين الأزواج.

من جانبه، أكد الدكتور نبيل السمالوطي أستاذ علم الإجتماع بجامعة الأزهر أن القرآن الكريم لم يفصل نظامًا كاملًا مثلما فصل نظام الزواج، حيث وضع للزوجين من الحقوق والواجبات ومن الإرشادات والتوعية ما تتحصن به الأسرة وتستقيم وتستقر معها الحياة.

وأوضح أن الأصل فى الاستقرار الأسري العلاقة القوية بين الزوج والزوجة والتي وصفها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بالمودة والسكن والرحمة، والطلاق فرع ويكون عند استحالة تحقيق هذه المودة، ولكن لا يجب إساءة استخدام هذا الحق، مشددًا على ضرورة نشر التوعية الدينية والإعلامية لمواجهة هذه الظاهرة وتقليلها.

ويشارك الأزهر الشريف ، للعام الثالث على التوالي ، بجناحٍ خاصٍّ به في معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

وتأتي هذه الندوة في إطار سلسلة الندوات والفعاليات التي يحتضنها جناح الأزهر الشريف في معرِض القاهرة الدولي للكتاب، خلال دورته 50، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

ويقع جناح الأزهر في قاعة التراث بالمعرض رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.