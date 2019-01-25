انطلاق امتحانات مركز التعليم المدمج " بجامعة القاهرة غدا

كتب - محمد قاسم:

أنهى مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة كافة الترتيبات الخاصة ببدء امتحانات دور يناير 2019، غدا وتستمر حتى 11 فبراير المقبل بالقاهرة والمحافظات والدول العربية.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة - في تصريح اليوم - ضرورة توفير الراحة للدارسين فى قاعات الامتحانات لأداء امتحاناتهم، وبخاصة الدارسين من ذوي الإحتياجات، وتوفير سيارات اسعاف وأطباء بجوار مقر الامتحانات، وتوفير التأمين اللازم لأعمال الامتحانات بوجود أعداد مناسبة من أفراد الأمن الإدارى.

وأضاف الخشت، أن جامعة القاهرة توفر في برامج التعليم المدمج لقاءات دورية وجهاً لوجه، ومحاضرات إلكترونية، وفصولا افتراضية وتطبيقات مطبوعة، وكتابا إلكترونيا، كما تقوم ببث مجموعة من المحاضرات والاختبارات عن طريق الوسائط التفاعلية، مشيرا إلى أن الجامعة تقوم بتطوير البنية التحتية والتكنولوجية لمركز التعليم المدمج لمواكبة متطلبات الجودة في التعليم وقواعدها، وذلك فيما يتعلق بتحقيق مواصفات الخريج وفق أحدث سبل التدريس والتقويم.

ونوه إلى جدية جامعة القاهرة وكلياتها في تقديم ‏برامج مميزة بالتعليم المدمح تفى بمتطلبات سوق العمل وتواكب التطورات العالمية فى مجال التعليم عن بعد، كما أكد على تنوع البرامج المطورة ‏ما بين البرامج المهنية، والبرامج الأكاديمية، التى تلبي ‏احتياجات المجتمع.

وتابع قائلا، إن التعليم المدمج يأتي ضمن جهود إدارة الجامعة للتحول بها إلى جامعة من الجيل الثالث من خلال المشاركة مع الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، قال الدكتور جمال عبد العزيز مدير مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، إن نحو 33 ألف طالب وطالبة بنظام التعليم المفتوح، إلى جانب 7 آلاف دارس بنظام التعليم المدمج سيؤدون امتحانات دور يناير 2019، مشيرًا إلى أن الامتحانات ستقام بالمقر الرئيسي بالجامعة، وبفروع المركز بالمحافظات، وبإشراف كامل لأعضاء هيئة التدريس.

وأضاف أن قاعات الامتحانات بالمقر الرئيسى والأقاليم مزودة بكاميرات لمتابعة الامتحانات مباشرة من القاهرة وتحقيق أعلى قدر من الانضباط داخل اللجان.