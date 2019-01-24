رئيس "المعاهد الأزهرية": مشاركة الأزهر بمعرض الكتاب يعكس جهوده في محاربة التطرف

القاهرة- أ ش أ:

أكد الشيخ علي خليل القائم بأعمال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن حرص الأزهر الشريف على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب للعام الثالث على التوالي بجناح متميز يدل على عمق إيمانه بأهمية نشر العلم والثقافة، ودورها المحوري في نهوض الأمم والارتقاء بها.

وأضاف خليل- في تصريح خلال تفقده جناح الأزهر اليوم الخميس بمعرض الكتاب-، أن هذه المشاركة وما يتضمنه الجناح من إصدارات ومؤلفات تعكس منهج الأزهر الوسطي المعتدل، وتبرهن على جهوده الفاعلة في محاربة الأفكار المتشددة ونشر الوسطية والبعد عن الغلو والتطرف، وترسيخ قيم المواطنة والانتماء للوطن.

ويشارك الأزهر الشريف للعام الثالث على التوالي بجناح خاص به في معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ وذلك انطلاقا من مسؤولية الأزهر الدعوية والفكرية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.