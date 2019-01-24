بالصور.. وزير القوى العاملة ومحافظ قنا يتفقدان مركز التدريب المهني بقفط

أبوالغيط: السادات شخصية لا تتكرر إلا كل مائة عام

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أجرى الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، جولة ميدانية لمركز التدريب المهني بمركز بقفط لمتابعة التشغيل الفعلي للمركز، بحضور الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، والنائب محمد سليم عضو مجلس النواب وعدد من القيادات الأمنية.

وأكد الدكتور محمد سعفان، أن مركز التدريب المهني بقفط يعد قلعة للتدريب نظرا لمساحته الكبيرة ووجود عدد متميز من الورش به لتدريب المتدربين، مشيرًا إلى الحاجة لإطلاق البدء الفعلي للعمل بالمركز من خلال استراتيجية فعالة بالاشتراك مع محافظة قنا، وجامعة جنوب الوادي، ما يؤدى إلى إحداث طفرة في التدريب لأبناء وفتيات المحافظة.

وأضاف وزير القوى العاملة أنه سيجري تشكيل لجنة مكونة وزارة القوى العاملة ومحافظة قنا وجامعة جنوب الوادي، للنظر في كفاءة المعدات بورش المركز وتحديد الورش التي تحتاج إلى تطوير ومدى قدرة المدربين على البدء في تدريب المتدربين في شهر فبراير المقبل، لتوفير عمالة مدربة على أعلى مستوى لسوق العمل الخارجي.

وأكد محافظ قنا، أن زيارة وزير القوى العاملة لمركز التدريب المهني بمركز قفط تأتى في إطار اهتمام القيادة السياسية بالتنمية بجنوب الصعيد، مشيرا إلى حاجة المحافظة لبدء التشغيل الفعلي للمركز والذي سيقدم أحدث برامج الدراسة والتدريب وبناء القدرات وتأهيل الشباب من حملة الدبلومات الفنية والمتسربين من التعليم، وذلك في إطار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة عن طريق التعليم المزدوج الذي يكفل للطالب التعليم والتدريب في وقت واحد.

وأوضح الهجان، أن التكلفة الإنشائية المركز بلغت حوالي 10 ملايين 500 ألف جنيه، بينما بلغت تكلفة التطوير حوالي 4 ملايين و800 ألف جنيه ضمن برنامج دعم وإصلاح التعليم الفني والتدريب المهني (المرحلة الثانية) والممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوربي، مشيرا إلى أن المركز مقام على مساحة 35 ألف متر مربع ويضم 12 ورشة تدريبية (نجارة – لحام – خراطة – البناء – المحارة – السيراميك – السباكة – الحداد المسلح – النجار المسلح – الشدادات المعدنية – التركيبات الكهربائية – معمل المساحة) بالإضافة إلى فندق لإقامة المتدربين يضم 38 غرفة تشمل 150 سريرًا، كما أجريت أعمال الرصف داخل المركز بتكلفة حوالي مليون و100 ألف جنيه، وجار الانتهاء من الوصلات الكهربائية للورش بتكلفة حوالي 400 ألف جنيه.

وأشار الدكتور عباس منصور، إلى أن جامعة جنوب الوادي ستجري عملية تدريب وتطوير وتأهيل المتدربين التابعين لمركز التدريب المهني، كما ناقشنا مع محافظ قنا إنشاء مركز متطور جديد قادر على تأهيل الشباب للعمل بالسوق الحر.

كما تفقد وزير القوي العاملة ومحافظ قنا ورئيس الجامعة مشروع مجمع مصانع ARE GROUP للطاقة المتجددة يضم ) مصنع تجميع الألواح الشمسية على مساحة 3 آلاف متر، ومصنع لإنتاج الزجاج الشمسي على مساحة 2250 مترا، ومصنع لإنتاج الخلايا الشمسية على مساحة 6 آلاف متر، ومصنع لإنتاج سخانات المياه الشمسية على مساحة 3 آلاف و420 مترًا) بالإضافة إلى محطة لمعالجة المياه والغازات والتخلص الآمن من الصرف بتكلفة مالية إجمالية تقدر بنحو 370 مليون جنيه لافتا إلى أن المصنع سوف يوفر نحو 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب .