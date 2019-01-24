الوفد المصري في برلين يزور شركة "ايكوسيتي"

أبوالغيط: السادات شخصية لا تتكرر إلا كل مائة عام

كتب- محمد نصار:

توجه الوفد الوزاري المصري المتواجد حاليًا في ألمانيا، والذي يضم كل من الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، والفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إلى مدينة كولن الألمانية، صباح اليوم الخميس.

وبدأ الوفد الوزاري زيارته للمدينة بزيارة إلى "ايكوسيتي" فوبرتال شمال مقاطعة الراين وستفاليا على بعد 50 كيلو من مدينة كولن، حيث رافق الوفد الوزاري قيادات من الوزارات الثلاثة وتوفيق الخشن مدير البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة التابع لوكالة التعاون الدولي الألمانية GIZ وأعضاء من السفارة المصرية في برلين.

وتتكون شركة ايكوسيتي من 3 شركات مملوكة بالكامل للدولة وتدار بفكر القطاع الخاص، حيث جاءت فكرة إنشاء هذا التحالف بعد أن واجهت 8 مقاطعات محلية مشكلة القمامة المتراكمة وعدم نظافة الشوارع وقصور الموارد المالية، وطبقًا لقانون حماية المنافسة الألماني ليس بإمكان هذه المقاطعات إنشاء شركات خاصة ولذا تحالفت هذه المقاطعات وكونت شركة عامة مملوكة بالكامل للدولة من خلال هيكل تنظيمي برئيس مجلس إدارة ومجلس أمناء ممثلين بحسب تعداد سكان هذه المقاطعات وانبثقت من هذه الشركة العامة 3 شركات (USB - AGR - AWG) برؤساء مجلس إدارة في مجالات (الجمع المنزلي - نظافة الشوارع - توليد الكهرباء من المخلفات - المعالجة الميكانيكية - التدوير).

وتحرق الشركة 400 ألف طن سنويًا "1200 طن يوميًا" من المخلفات وتخدم 1.6 مليون مواطن ولديها 440 عامل و 100 سيارة وتعمل في جمع المخلفات ونظافة الشوارع وإزالة الثلوج، كما تحقق الشركة دخلًا يبلغ 90 مليون يورو سنويًا.

وتتبنى الشركة أحدث التكنولوجيات في مجال توليد الطاقة من المخلفات مع وجود نظام رصد ومراقبة ومعالجة الانبعاثات الناتجة من حرق هذه المخلفات حتى تتوافق مع المعايير الألمانية الصارمة في تلوث الهواء الناتج من انبعاثات المحارق ومنشآت توليد الكهرباء، كما تتبنى مشروع لإمداد الأوتوبيسات والمركبات بالطاقة الكهربائية المشتقة من معالجة المخلفات وذلك بالتعاون مع الجانب الياباني.

يذكر أن التكلفة الاستثمارية لإنشاء هذا النوع من المحطات يبلغ حوالي 500 مليون يورو بالإضافة إلى تكلفة التشغيل، وتغطي الشركة هذه التكاليف من خلال حصيلة بيع الكهرباء والطاقة الحرارية اللازمة لتدفئة المنازل بالإضافة إلى رسوم الجمع المنزلي، ورسوم نظافة الشوارع.

وأجرى الوفد الوزاري جولة تفقدية لمنشأة "AWG" التي تعمل في إنتاج الطاقة الكهربائية والحرارية الناتجة من حرق المخلفات.

كما عقد الوفد اجتماعًا مع مجموعة من الشركات العاملة في إدارة المخلفات والمياه والمدافن الصحية والطاقة الشمسية، وذلك بمقر غرفة التجارة والصناعة في مدينة كولن، وأبدت الشركة استعداها للتعاون مع مصر لتطوير الصناعة المصرية في هذه المجالات خاصة تصميم وتنفيذ المدافن الصحية وحل أي مشاكل في هذا الجزء باستخدام أحدث التكنولوجيات الألمانية، مما يساعد في حل ومنع العديد من المشاكل القائمة.

وركزت الشركة على مجال إنتاج الطاقة الشمسية، واستخدام أحدث التكنولوجيا في هذا المجال خاصة إنتاج المضخات التي تعمل على استخراج المياه.