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القصبي: الشعب لن ينسى ما قدمته الشرطة للحفاظ على أمن الوطن

06:12 م الأربعاء 23 يناير 2019
القصبي: الشعب لن ينسى ما قدمته الشرطة للحفاظ على أمن الوطن

عبد الهادي القصبي

القاهرة - أ ش أ:

وجه النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، تحية تقدير واعتزاز للشرطة المصرية في عيدها الـ 67.

جاء ذلك خلال الحوار المجتمعي الذي عقدته لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة اليوم الأربعاء بمقر مجلس النواب حول ضبط الأسعار والمشاركة المجتمعية نحو حياة كريمة، وذلك بالتعاون مع ممثلي المجتمع المدني والجهات المعنية.

وقال القصبي "تحية حب واعتزاز وتقدير للشرطة المصرية في عيدها الـ 67"، مؤكدا أن الشعب لم ولن ينسى ما قدموه وما يقدموه للحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطن.

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عبد الهادي القصبي لجنة التضامن مجلس النواب

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