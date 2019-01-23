اليوم.. مناقشة 40 طلب إحاطة بـ"محلية النواب" بشأن مشاكل الإسكندرية

كتبت - ميرا ابراهيم:

تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، آمين عام إئتلاف دعم مصر، اليوم الأربعاء، إشكاليات محافظة الأسكندرية، بمستوياتها المختلفة المتعلقه بالنظافة وسوء أحوال الطرق ومخالفات البناء وأزمات عداد التاكسي، وحملات الإزالة المتعلقة بكبائن المنتزه، والخطة المتعلقة بتنفيذ الموارد المالية لإنهاء المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمحافظة.

جاء ذلك بعد أن ناقشت اللجنة الأسبوع قبل الماضي، إشكاليات محافظة البحيرة علي المستويات المختلفة فى اجتماع تجاوز الـ9ساعات، للنقاش والحوار حول 28طلب إحاطة.

فيما يشهد اجتماع اليوم، مناقشة 40 طلب لمواجهة إشكاليات محافظة الأسكندرية بحضور المحافظ والجهات التنفيذية المختصة، والمنتظر أن يتم علي مستوي 3اجتماعات.

فى الاجتماع الأول تتضمن الطلبات من النواب، أحمد الشريف وأحمد خليل ورزق ضيف الله بشأن تأخر تحويل حي أول وثان العامرية إلي مجلس مدنية رغم صدور كافة الأوراق والموافقات، فضلا عن عدم تنفيذ موافقة المجلس بشأن نقل تبعية بعض قري شمال التحرير وقرية العزة والمثلث والقهار، رغم تسليم كل الأوراق ومخاطبة الوزارات ومحافظتي الإسكندرية والبحيرة.

وتتضمن أيضا طلبي الإحاطة المقدمين من النائب حسني حافظ، بشأن توفير أماكن للشباب لعرض منتجاتهم وأبداعاتهم بمحافظة الأسكندرية، وذلك لتشجيعهم علي أن تكون هذه الأماكن متوفرة لها وسيلة مواصلات نظير مبلغ مالي غير هادف للربح، وتفعيل عداد التاكسي بالأسكندرية لتفادي الاختلافات والمشاجرات علي الأجرة والراكب والسائق.

كما تتضمن أيضا طلبات الإحاطة من النائب هيثم الحريري، بشأن الخطر الذي ينتظره مايزيد عن 10 آلاف أسرة بسبب ضياع فرص عملهم والحرمان من مصدر رزقهم الوحيد، حيث قام أصحاب الأعمال بمنطقة الداون تاون بمحافظة الأسكندرية بإبلاغهم بأن القاعات والمطاعم والكافيهات الموجوده بالمنطقة سيتم إغلاقها وأيضا التعدي علي حقوق المصريين وخاصة أهل الأسكندرية بحجب رؤية البحر عنهم منذ إنشاء كوبري سيدي جابر، وأيضا هدم أجزاء من سور كورنيش الأسكندرية التاريخي فى منطقة المنشية، وطلب النائب عبد الحكيم مسعود بشأن الإجراءات التى تم أتخاذها بإزالة المخالفات المنسوبة إلي بعض العاملين بحي شرق محافظة الأسكندرية، وطلب النائبه مي محمود بشأن قيام وزارة الأوقاف بحملة إزالة جائرة لقاطني كبائن المنتزه دون إنذار مما يؤدي إلي تشريد 7 أسر ووجود أكثر من 20 أسرة أخري بنفس المنطقة مهددين بذات المصير.

وفى الاجتماع الثاني، يناقش الأعضاء طلب النائب محمد الكوراني، بشأن خطة محافظة الأسكندرية لمواجهة كارثة المنازل الآيلة للسقوط بمناطق اللبان والجمرك ومينا البصل وغيرها، والإجراءات التى اتخذتها محافظة الأسكندرية استعداد للموسم الشتوي للأمطار والسيول، وأيضا الخطة المتعلقة بتنفيذ الموارد المالية لإنهاء المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمحافظة، وطلب الإحاطة من النائب حسين خاطر بشأن خطة محافظة الأسكندرية للمشروعات القومية وكذلك الكثافة الطلابية بالمدارس فضلا عن استغلال الوحدات الصحية وخاصة المندرة، وطلبي الإحاطة من النائب أحمد الشريف، وأحمد خليل خيرالله، بشأن توفير احتياجات المحافظة من المدارس والمستشفيات والبريد والخدمات العامة من الأراضي الموجوده علي محور المحمودية والتي تبلغ 2مليون متر، وطلب الإحاطة المقدم من النائب رزق راغب ضيف الله، بشأن المشاكل المهمة والعاجلة التى يعاني منها أهالي دائرة العامرية وبرج العرب بمحافظة الأسكندرية.

وتتضمن أيضا طلب الإحاطة من النائب أبو العباس فرحات بشأن سوء حالة الطرق بدائرة المنتظره وعدم توفير التمويل الكافي لرصف الشوارع العمومية بالدائرة، وطلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد عطا سليم، بشأن مناقشة أموال الصناديق الخاصة بمحافظة الأسكندرية مع إحضار بيان تفصيلي بتلك الأموال وآليه الصرف وصورة من قرارات إنشاء الصناديق، وأيضا وضع شركة مريوط السمكية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب هيثم الحريري بشأن إهمال حدائق أنطونياديس وحديقة النزهة وحديقة الورد، وأيضا متابعة توصيات اللجنة الصادرة فى موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبين طارق حسين وحسن خيرالله بشأن ضوابط إزالة المباني المخالفة فى منطقة العامرية أو وثان غرب محافظة الأسكندرية.

وفى الاجتماع الثالث يناقش الأعضاء طلب الإحاطة من النائب حسن خيرالله بشأن انهيار طريق أو زغيو بحي العجمي، حيث لا توجد به أي إضاءة فضلا عن انهيار الصرف والرصف بالطريق، وحاجة محافظة الأسكندرية للتوسع للغرب للتخفيف العبء عن وسط وشرق المحافظة، مما يستلزم تطوير محور التعمير"الطريق الدولى" من شرق الأسكندرية لغربها، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الدامي بشأن عدم صيانية أعمدة الإنارة الخاصة بمحور التعمير بمحافظة الأسكندرية علما بأنه الطريق الوحيد الذي يربط قلب الأسكندرية بغربها، وأيضا متابعة مشكلة القمامة المقدم بشأنها طلبات سابقة من النائب أبو العباس فرحات،.

وطلبات الإحاطة المقدمة من النائب عفيفي كامل، بشأن سوء حالة الشوارع الداخلية، والحاجة إلي مترو أنفاق، وأيضا الشكوى المقدمة من التجار أصحاب محلات خطر ترام باكوس وبولكلي المهددين بإخلاء محلاتهم بسبب القرارات الإدارية الصادرة من رئيس هيئة نقل الركاب بالأسكندرية في هذا الشأن.

وتتضمن أيضا طلب النائب رزق ضيف الله، بشأن رفض رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب الموافقة علي تشغيل اتوبيسات مكيفة لخدمة أهالي منطقة الناصرية وبرج العرب، ، وطلب الإحاطة من النائب أحمد الشريف بشأن عدم صيانة الكباري الواقعة تحت ولاية الهيئة العامة للطرق والكباري بالأسكندرية، متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس في موضوعي طلبي الإحاطة المقدمة من النائبيت أحمد السجينيى وأنجي مراد، بشأن المباني والأبراج المخالفة بالأسكندرية فى ظل عدم وجود مخطط عمراني واقعي للمحافظة، وتطوير وتنمية منطقة الكينج مريوط بحي العامرية الواقعه بالقرب من مديرنة برج العرب، وطلب الإحاطة من النائبه مي محمود بشأن عدم قيام شركة الصرف الصحي بإعادة الشيئ لأصله بشأن 30 بدائرة المنتزه ثان بالرغم من انتهاء الأعمال تقريبا.

كما تتضمن طلب الإحاطة من النائب حسين خاطر بشأن قيام شركات الغاز بتكسير شوارع حي المنتظه لمد خطوط الغاز بها وتركها دون إعادة الشيئ لأصله، وطلب إحاطة النائب عفيفي كامل بشأن سوء حالة شوارع دائرة الرمل بالأسكندرية بسبب حفر الشوارع لتركيب الغاز والصرف الصحي وعدم إعادة الشيئ لأصله، وطلب النائب أبو العباس فرحات بشأن قيام شركة الصرف الصحي بتكسير وتدمير شوارع منطقة السيوف وكذلك شوارع سيدي بشر وعدم قيام الشركة بإعادة الشيئ لأصله، وطلب النائبه أنجي مراد بشأن عدم تفعيل دور اللجنة الدائمة لحماية المباني والمنشأت التراثية التابعة لكل محافظة وبالأخص محافظة الأسكندرية وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المباني ةالمنشأت الغير آيله للسقوط والحفاظ علي التراث المعماري