بعد جرد 34 مخزنًا.. الآثار تعلن سرقة "أسياخ حديدية" من مصطبة بسقارة

كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة الآثار، انتهاء اللجنة العليا لجرد الآثار، خلال شهر يناير الجاري، من جرد جميع المخازن المتحفية البالغ عددها 34 مخزنًا بكافة محافظات الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لجرد مخازن الاثار بكافة أنواعها "مخازن متحفية وفرعية ومخازن البعثات" بمختلف محافظات الجمهورية؛ للحفاظ على الآثار المخزنة والتأكد من سلامتها.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إن بعض المخازن "خاصة المخازن الفرعية والبعثات" لم يتم فتحها أو جردها منذ فترات طويلة.

وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ورئيس اللجنة العليا لجرد المخازن، إن أعمال جرد المخازن المتحفية الـ٣٤ استغرقت ما يقرب من عام لم يتم خلالها رصد فقدان أية قطعة أثرية منها وكذلك سلامة كل القطع الموجودة بها.

وأوضح وزيري، أنه فور الانتهاء من عملية جرد المخازن المتحفية، قررت وزارة الآثار البدء في أعمال جرد شاملة للمخازن الفرعية و تلك الخاصة بالبعثات الأثرية بالمواقع والتي لم يتم فتح أو جرد بعضها على مدار سنوات طويلة.

وأضاف: أثناء جرد القطع المخزنة بأحد المصاطب بمنطقة سقارة الأثرية والتي لم يتم فتحها أو جردها منذ عام ١٩٩٧، لاحظ أعضاء اللجنة الأثرية وجود أثار لنزع بعض الأسياخ الحديدية من السقف المعدني لفناء المصطبة والتي كان بابها مغلقًا ومحتفظًا بالأختام التي ترجع إلى عام ١٩٩٧، وعلى أثره قامت اللجنة على الفور بتحرير محضر بالواقعة في شرطة السياحة الآثار لاتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق في الأمر، على أن تستأنف لجنة الجرد أعمالها للوقوف عما إذا كان هناك فقد لأية قطعة أثرية من عدمه.

وأكد وزيري، أن الوزارة عازمة على الاستمرار في جرد كل مخازن الآثار بمصر بشكل دوري ومنتظم وفقا لقانون الآثار، حتى ما كان مغلقا منها على مدار سنوات طويلة، للحفاظ على الآثار ونقلها إلى مخازن مؤمنة.

يذكر أن وزارة الآثار، شكلت اللجنة العليا لجرد المخازن عام ٢٠١٧ برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ووضعت اللجنة خطة زمنية لجرد كل مخازن الاثار، حيث بدأت أعمالها بالإشراف على جرد كل المخازن المتحفية بمصر.